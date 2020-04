Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei ahndet Verstoß in Kehl

Kehl (ots)

Weil er gestern Abend am Grenzübergang Kehl Eisenbahnbrücke versuchte verbotenerweise zu Fuß von Frankreich nach Deutschland einzureisen, erwartet einen 19-jährigen Franzosen nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Vor Ort musste er bezüglich des unerlaubten Aufenthalts im Gleisbereich zudem ein Verwarngeld in Höhe von 25 Euro entrichten. Da er den Beamten gegenüber angab, dass er zu Einkaufszwecken nach Kehl kommen wollte, wurden seine Personalien, wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg, an die zuständige Verwaltungsbehörde weitergeleitet.

