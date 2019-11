Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Schwimmhalle

Heinsberg (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zum 17. November (Sonntag) in eine Schwimmhalle an der Schafhausener Straße ein. Sie beschädigten das Schloss einer Innentür um in ein Büro zu gelangen und stahlen von dort nach ersten Erkenntnissen Münzgeld.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell