Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht vom 16.11.2019

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten:

Erkelenz - Einbruch

Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit vom 14.11.2019 (Do.), 18:30 Uhr bis 15.11.2019, 13:00 Uhr, gewaltsam in ein Haus auf der Ostpromenade ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Erkelenz - Diebstahl aus Kraftfahrzeugen

Zwischen Donnerstag, (14.11.2019, 19:00 Uhr) und Freitag (15.11.2019, 08:00 Uhr), wurden aus einem auf der Straße In der Mosel abgestellten Kraftfahrzeug diverse Kleinwerkzeuge entwendet.

In der Zeit vom 14.11.2019, 17:00 Uhr (Donnerstag) bis 15.11.2019, 07:00 Uhr (Freitag) wurde aus einem Pkw, der an der Straße Mergelfeld abgestellt war, eine Geldbörse entwendet.

