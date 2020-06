Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200602-2: Wohnungseinbruch bei Seniorin - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine unbekannte Frau ist am Freitag (29. Mai) in eine Wohnung einer Seniorin im Eschenweg eingebrochen und hat Bargeld entwendet.

Die Seniorin war gegen 11:45 Uhr mit ihrem Rollator unterwegs. Am Mühlenweg hatte sie Probleme mit einem Reifen ihres Rollators, woraufhin eine unbekannte Frau ihr Hilfe anbot. Die Unbekannte löste das Problem der Seniorin und ging weiter. Als die ältere Dame mit ihrem Rollator etwa fünf bis zehn Minuten später nach Hause kam, war ihre Wohnungstür geöffnet. Zudem stellte sie fest, dass ihr Haus- und Wohnungsschlüssel, der sich in ihrer Handtasche befand, weg war. Ein vierstelliger Bargeldbetrag aus ihrer Wohnung fehlte ebenfalls. Eine Nachbarin gab gegenüber der Polizei an, gesehen zu haben, wie die Frau, die der Seniorin geholfen hatte, aus dem Haus der älteren Dame kam. Die Tatverdächtige war 17 bis 18 Jahre alt, etwa 165 Zentimeter groß und schlank. Sie trug blaue Jeans, weiße Sneaker mit schwarzem Rand, Einmalhandschuhe und einen Mundschutz. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die die beschriebene Person beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

