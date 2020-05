Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte richten Schaden an Gesamtschule an

Finnentrop (ots)

In der Zeit von Freitag (9. Mai, 7 Uhr) bis Montag (11. Mai, 6 Uhr) haben unbekannte Täter eine Außenverglasung eines Mensafensters der Gesamtschule in der Kopernikusstraße in Finnentrop beschädigt. Nach aktuellen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass die Täter zuerst mit einem unbekannten Hebelwerkzeug eine Tür eines leeren Geräteschuppens aufhebelten. Danach begaben sie sich vermutlich zum Mensagebäude und versuchten dort, mittels Gewalteinwirkung, eine Fensterscheibe mit einem unbekannten Gegenstand zu zerstören, um in das Gebäudeinnere zu gelangen. Es blieb jedoch beim Versuch. Sie flüchteten danach in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden im hohen dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

