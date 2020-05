Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Golfclub Siegen-Olpe e.V.

Wenden (ots)

Bisher unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Samstag Zutritt zu den Räumlichkeiten des Golfclubs. Es wurden Türen aufgehebelt und Fenster eingeschlagen. Gestohlen wurden Gegenstände für ca. 2.000 Euro, die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizei in Olpe unter der Tel.-Nr. 02761-9269-0

