Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Sägewerksbrand in Neuenkleusheim- Ermittlungsergebnis der Polizei

Olpe (ots)

Bei einem Brand in einem Sägewerk in Neuenkleusheim entstand am 15.04.2020 ein Schaden in Millionenhöhe. Zur Feststellung der Brandursache wurden in den vergangenen Wochen zwei Brandsachverständige in die Ermittlungen der Polizei einbezogen. Nach den am Brandort durchgeführten Untersuchungen konnte die konkrete Brandursache nicht festgestellt werden. Aufgrund des erheblichen Zerstörungsgrades von Maschinen und anderen Bauteilen sowie des rasanten Brandverlaufes war eine genaue Bestimmung nicht mehr möglich. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ist von einem elektrotechnischen oder einem technischen Defekt an einer im Brandausgangsbereich aufgestellten Maschinen auszugehen, der zum Brand geführt haben könnte. Hinweise auf eine Brandstiftung liegen nicht vor.

