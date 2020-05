POL-OE: 65-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt

Kreispolizeibehörde Olpe

65-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt

Kirchhundem

Am Donnerstag (7. Mai) hat sich gegen 13.40 Uhr ein Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Radfahrers auf der Würdinghauser Straße in Würdinghausen ereignet. Zunächst befuhr ein 65-Jähriger mit seinem Fahrrad die L553 von Herrntrop kommend in Fahrtrichtung Würdinghausen. Auf Höhe der Einmündung "Neue Wiese" beabsichtigte ein 58-Jähriger mit seinem Pkw, nach rechts auf die Würdinghauser Straße abzubiegen. Dabei übersah der Autofahrer den kreuzenden Radfahrer. Es kam zu einer Kollision, wobei der Fahrradfahrer stürzte und sich verletzte. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

