POL-OE: Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch (6. Mai) gegen 20.10 Uhr in dem Kreisverkehr Bruchstr./Bahnhofstraße ist ein 21-jähriger Rollerfahrer leicht verletzt worden. Zunächst fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Pkw in den Kreisverkehr, aus Richtung Gerlingen kommend, ein. Zeitgleich befuhr diesen der 21-Jährige mit seinem Roller. Nach eigenen Angaben übersah der Pkw-Fahrer beim Einfahren den Roller, sodass die Fahrzeuge zusammenstießen. Dadurch stürzte der 21-Jährige und verletzte sich an der linken Körperseite. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Es entstand insgesamt ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

