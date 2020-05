Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Sexuelle Belästigung einer Frau - Polizei ermittelt mutmaßlichen Täter

Olpe (ots)

Am Montag (4. Mai) wurde auf einem P+R Parkplatz "In der Wüste" eine Frau von einem zunächst unbekannten Mann angesprochen und körperlich bedrängt. Er sprach sie zunächst auf ihre schönen Beine an und kam ihr dabei körperlich so nah, dass sie durch ein Gebüsch auf Distanz gehen musste. Danach fragte er die Frau nach ihrer Unterwäsche. Nachdem die Geschädigte den Unbekannten energisch aufgefordert hatte, sie in Ruhe zu lassen, entfernte er sich mit einem Pkw in unbekannte Richtung. Aufgrund eines Kennzeichenfragments und einer sehr guten Personenbeschreibung konnte schon am Dienstag (5. Mai) ein 28-Jähriger aus Drolshagen als Tatverdächtiger ermittelt werden. Eine durch Beamte der Kriminalpolizei durchgeführte Gefährderansprache war ihm offensichtlich unangenehm. Der Tatverdächtige wurde zu einer Vernehmung vorgeladen. Eine erkennungsdienstliche Behandlung ist vorgesehen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell