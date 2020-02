Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte und gefährliche Körperverletzung mit einem verletzten Polizeivollzugsbeamten in Greifswald (LK Vorpommern-Greifswald)

Greifswald (ots)

In den Abendstunden des 17.02.2020 erhielten Beamte des Polizeihauptreviers Greifswald den Auftrag, einen Sachverhalt mit einer vermutlich hilfebedürftigen männlichen Person zu prüfen. Bei Eintreffen am Einsatzort stellten die Beamten eine verwirrte, männliche Person fest, welche nur leicht bekleidet und ohne Schuhwerk in der Knopfstraße herumlief. Einer Identitätsfeststellung durch die Polizeibeamten versuchte sich die Person zu entziehen. Der 36-jährige Deutsche konnte aber kurze Zeit später in der Roßmühlenstraße gestellt werden. Hier schlug er nun unvermittelt auf einen Polizeibeamten ein, welcher den Schlag aber abwehren konnte. Ein 55-jähriger Beamter hingegen wurde im Zuge der Maßnahmen, von dem aus Gützkow stammenden Mann, in den rechten Zeigefinger gebissen. Die Schwere der Verletzungen erforderte eine sofortige Behandlung im Universitätsklinikum Greifswald. Zudem war eine weitere Dienstverrichtung nicht mehr möglich. Der Hintergrund des aggressiven Auftretens gegenüber den Polizeibeamten ist derzeit nicht bekannt. Gegen den Gützkower wird nun entsprechend ermittelt. Im Auftrag Dirk, Ohlert Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

