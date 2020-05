POL-OE: Unbekannte versuchen einzubrechen

Kreispolizeibehörde Olpe

Am Dienstag (5. Mai) haben gegen 23.15 Uhr Unbekannte nach derzeitigen Erkenntnissen versucht, in ein Einfamilienhaus in der Straße "Girkhausen" in Girkhausen einzudringen. Zunächst nahm die 79-jährige Bewohnerin ein mehrfaches Klingeln an der Haustür wahr. Daraufhin ging sie zur Tür, entdeckte aber niemanden und öffnete diese auch nicht. Kurze Zeit später nahm sie dann aber ein "Klirren" aus der Küche wahr. Sie ging davon aus, dass ihr Mann in der Küche tätig war und wollte daher nach dem Rechten sehen Als sie dann die Küche betrat, entdeckte sie eine zerstörte Glasscheibe im Küchenfenster. Sie alarmierte daraufhin sofort die Polizei. Eine eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

