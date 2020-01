Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Mallau/ B36: Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen, Verkehrsbehinderungen, Unfallaufnahme im vollen Gang (Pressemeldung 1)

Mannheim-Mallau/ B36 (ots)

Am Dienstag kurz vor 13 Uhr kam es auf der Bundesstraße 36 zwischen der Auffahrt Mannheim-Mallau und der Abfahrt zur SAP-Arena in Fahrrichtung Feudenheim zu einem Verkehrsunfall an dem drei Autos beteiligt sein sollen.

Polizei und Rettungskräfte befinden sich vor Ort.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden mehrere Personen leicht verletzt.

Es kommt in Fahrtrichtung Feudenheim zu Verkehrsbehinderungen, der Verkehr wird derzeit an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Die Unfallaufnahme ist in vollen Gang.

