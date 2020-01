Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Helmstadt-Bargen: Frontalzusammenstoß in der Schmerlaibstraße - eine Mitfahrerin leicht verletzt - Autos nicht mehr fahrbereit

Helmstadt-Bargen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Weil ein 70-jähriger Fahrer eines Kleinbusses nicht weit genug rechts fuhr, kam es am Montag gegen 17.30 Uhr in der Schmerlaibstraße zur Kollision mit einer entgegenkommenden VW Sharan-Fahrerin. Eine Mitfahrerin im Kleinbus zog sich leichte Verletzungen zu, benötigte aber keine weitere medizinische Versorgung. Die nicht mehr fahrbereiten Autos, an denen Schaden von ca. 8.000 Euro entstand, transportierte ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle ab.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell