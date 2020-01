Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Autofahrer wendet unachtsam auf der Bergheimer Straße und löst Karambolage mit Straßenbahn aus

Heidelberg (ots)

Ein 76-jähriger Opel Zafira-Fahrer war am Montag gegen 13.45 Uhr in der Bergheimer Straße gefahren, als er - ohne auf den Schienenverkehr zu achten - auf Höhe der Fehrentzstraße wendete. Er stieß mit der herannahenden Straßenbahn zusammen, wobei an beiden Fahrzeugen Schaden von über 7.000 Euro entstand. Verletzte waren glücklicherweise nicht zu beklagen. Der Schienenverkehr war in Richtung Innenstadt bis gegen 14.30 Uhr gesperrt.

