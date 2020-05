Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Täter dringen in Garten ein und stehlen Hühner

Attendorn (ots)

In dem Zeitraum Sonntag (3. Mai, 19 Uhr) bis Montag (4. Mai, 9 Uhr) haben sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Garten in der Wiesenhaferstraße in Attendorn verschafft. Sie brachen dafür die Zaunschlösser auf. Dabei wurde der Zaun auch leicht beschädigt. Zudem entwendeten sie 20 Hühner. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

