Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: 14-Jähriger nach Flucht festgenommen - Verdacht auf Motorrollerdiebstahl und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 1 Uhr, fiel Streifenbeamten ein 14-jähriger Recklinghäuser auf einem Motorroller auf der Bochumer Straße auf. Als die Beamten dem 14-Jährigen Anhaltezeichen gaben, um ihn zu kontrollieren, flüchtete dieser auf den Parkplatz eines Sportvereins. Im dortigen Wendehammer, vor dem Sportvereinsheim, sprang er von dem Motoroller und flüchtete weiter zu Fuß. Bei der Fahndung konnte er in einem Kellerabgang eines Hauses auf der Bochumer Straße aufgegriffen werden. Bei der Überprüfung des Rollers wurde festgestellt, dass dieser am Vorabend von der Bochumer Straße gestohlen worden war. Der Roller wurde sichergestellt. Die Überprüfung des 14-Jährigen ergab, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 14-Jährigen dem Erziehungsberechtigten übergeben. die weiteren Ermittlungen dauern an.

