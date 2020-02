POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Polizeipräsidium Recklinghausen

Bottrop:

Am Mühlenpatt haben Unbekannte am Mittwoch die Terrassentür eines Hauses aufgebrochen. Sie durchwühlten die Räume und nahmen Geld, Schmuck und Uhren mit. Sie flohen unerkannt.

Castrop-Rauxel:

An der Hubertusstraße ist in der Zeit zwischen Mittwoch und Donnerstag in ein Pfarrheim eingebrochen worden. Unbekannte warfen ein Fenster ein und verschafften sich so Zutritt zum Objekt. Drinnen haben sie aus einem Tresor Geld gestohlen. Sie durchsuchten noch mehrere Räume und flüchteten mit ihrer Beute.

Datteln:

Über drei Tonnen Kupfer haben Unbekannte von einem Firmengelände an der Bahnhofstraße gestohlen. Der Diebstahl muss schon in der letzten Woche zwischen Dienstag und Freitag begangen worden sein, wurde aber erst jetzt angezeigt. Das Kupfer war auf Paletten gelagert.

Dorsten:

In der Miere wurde am Mittwochabend die Terrassentür eines Hauses aufgehebelt. Unbekannte Einbrecher durchsuchten die Räume udn nahmen Bargeld mit. Dann flüchteten sie durch den Garten.

