Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Schläge nach Beleidigung auf Straße

Recklinghausen (ots)

Ein 30-jähriger Mann, der in Recklinghausen wohnt, war mit seinem Auto am Mittwoch gegen 15.00 h auf Springstraße unterwegs und wollte in die Martinistraße abbiegen. Vor seinem Wagen liefen drei Männer über die Fahrbahn und sollen den 30-Jährigen beleidigt haben. Dieser fuhr an die Seite und wollte das Trio zur Rede stellen. Es kam zum Streit. Das Trio schlug dann den 30-Jährigen, der dabei leicht verletzt wurde. Er wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Die drei Männer flüchteten in Richtung Lohtor. Sie werden wie folgt beschrieben: etwa 21 bis 26 Jahre alt, schwarze Hautfarbe, einer trug eine braune Lederjacke, einer hatte lange Rastalocken, einer hatte eine kaputte Tasche oder einen kaputten Rucksack. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Regionalkommissariat in Verbindung zu setzen (0800 2361 111).

