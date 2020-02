Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schwarzer BMW E 93 Cabrio gestohlen

Hamm-Rhynern (ots)

Einen schwarzen BMW E 93 Cabrio entwendeten Unbekannte am Samstag, 15. Februar, gegen 2.45 Uhr, in der Talstraße. Der BMW mit HAM-Kennzeichen ist mit einem Keyless-Go System ausgestattet. Auffällig an dem Fahrzeug sind Wakeboard-Aufkleber, die am linken und rechten Dreiecksfenster befestigt sind. Hinweise bearbeitet die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0.(jb)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell