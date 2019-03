Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch der anderen Art - Täter bringen Möbel

Unna (ots)

Am gestrigen Tage (11.03.2019) bemerkte die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Harkortstraße, dass das Vorhängeschloss ihres Kellerraumes aufgebrochen worden war. In dem eigentlichen leeren Keller standen nunmehr Möbel, die aber nicht der Mieterin gehörten. Vielmehr handelte es sich um Sperrmüll, der bisher keiner Person zugeordnet werden konnte. Wann in den Kellerraum eingebrochen wurde, kann nicht genau gesagt werden. Die Tat soll sich in den letzten Wochen ereignet haben.

Nach Angaben der Geschädigten ist ihr diese Vorgehensweise nicht unbekannt. Schon einmal musste sie ihren Keller auf eigene Kosten wieder von unberechtigt hinterlassenem Sperrmüll entrümpeln lassen.

Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell