Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit verletzten Motorradfahrer

Olpe (ots)

Am Samstag um 17:20 Uhr beabsichtigte ein 18- jähriger PKW- Fahrer aus Kirchhundem in Fahlenscheid auf die K 18 nach links abzubiegen. Hierbei übersah er die Vorfahrt eines 56 jährigen Motorradfahrers aus Remscheid, der die K 18 in Fahrtrichtung Griesemert befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 15.000 Euro.

