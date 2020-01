Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

1. Mehrere Einbrüche in Geschäftsräume, Wiesbaden, 13.-14.01.2020

(He)Gestern Morgen wurden bei der Wiesbadener Polizei mehrere Einbrüche in Geschäftsräume gemeldet, welche augenscheinlich in der Nacht von Montag auf Dienstag begangen wurden. Allein in der Dostojewskistraße kam es zu drei bekannt gewordenen Einbrüchen. Hier machten sich die Täter an zwei nebeneinanderliegenden Mehrfamilienhäusern zu schaffen, in deren Erdgeschoss jeweils Geschäftsräume untergebracht sind. In diesen Fällen gelangten die Täter jeweils in die Hinterhöfe der betroffenen Objekte und öffneten dort gelegene Fenster gewaltsam. Anschließend betraten die oder der Täter die Innenräume und durchsuchten ein Cafe, den Lagerraum eines Imbisses sowie die Ausstellungsräume eines Raumausstatters. Insgesamt entstand ein Schaden von circa 3.000 Euro, wobei die Täter in einem Fall ohne Diebesgut abzogen. In der Dotzheimer Straße wurde zum einen in die Verkaufsräume eines Bekleidungsgeschäftes und in ein Bürogebäude eingebrochen. Das Bekleidungsgeschäft erreichten die Täter durch die von ihnen aufgehebelte Eingangstür. Anaschließend wurden circa 150 Euro Wechselgeld entwendet. In das Bürogebäude gelangten die Täter auf unbekannte Art und Weise, begaben sich in das 4. Obergeschoss und öffneten hier gewaltsam die Zugangstür einer Gewerbeeinheit. Allein hier entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro, entwendet wurde jedoch nach bisherigen Erkenntnissen nichts. In der Erich-Ollenhauer-Straße drangen Einbrecher gewaltsam in einen Friseursalon ein und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag einer Trinkgeldkasse. Der Salon war in einem eingeschossigen Anbau eines Mehrfamilienhauses untergebracht. In sämtlichen Fällen liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Einbruch in Schulgebäude, Wiesbaden-Dotzheim, Hans-Böckler-Straße, 15.01.2020, circa 01:10 Uhr

(He)In der vergangenen Nacht stiegen unbekannte Täter in der Hans-Böckler-Straße in ein Schulgebäude ein und verursachten im Innenbereich einen Sachschaden von circa 2.000 Euro. Den ersten Erkenntnissen zufolge wurde jedoch nichts entwendet. Bis dato wird davon ausgegangen, dass sich die Einbrecher um kurz nach 01:00 Uhr für kurze Zeit im Gebäude aufhielten. Im Innern wurden verschiedene Zugangstüren beschädigt. Täterhinweise liegen nicht vor. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

3. Einbruch in Bürogebäude, Wiesbaden, Schiersteiner Straße, 13.01.2020, 19:00 Uhr - 14.01.2020, 10:00 Uhr

(He)In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es an einem in der Schiersteiner Straße gelegenen Bürogebäude zu einem Einbruch in die Räumlichkeiten eines Vereins für Lernförderung, bei dem die Täter einen Sachschaden von circa 600 Euro verursachten und circa 300 Euro Bargeld entwendeten. Mutmaßlich von der zur Dostojewskistraße gelegenen Rückseite gelangten der oder die Täter über ein Vordach auf den im 1. Stock gelegenen Balkon und von dort in das Innere des Gebäudes. Hier wurden eine Bürotür sowie ein Aktenschrank aufgehebelt und nach Diebesgut gesucht. Anaschließend gelang dem oder den Tätern unerkannt die Flucht. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Kleintransporter entwendet und angezündet, Wiesbaden, Hochheim, 13.01.2020, 23:00 Uhr - 14.01.2020, 14:00 Uhr

(He)Gestern Mittag wurde in der Feldgemarkung von Hochheim ein ausgebrannter Ford Transit aufgefunden, welcher in der Nacht zuvor in Wiesbaden vom Gelände eines Einrichtungshauses entwendet worden war. Am Montagabend, den ersten Erkenntnissen zufolge um kurz nach 23:00 Uhr, entwendeten mindestens zwei Täter den auf dem Gelände eines an der Äppelallee gelegenen Möbelmarktes abgestellten Kleintransporter. Dieser wurde dann gestern gegen 14:00 Uhr in der Gemarkung Hochheim, im Bereich der L3028, auf einem hinter dem dort gelegenen Abenteuerspielplatz verlaufenden Feldweg, völlig ausgebrannt aufgefunden. Es entstand ein Schaden von circa 15.000 Euro. Hinweisgeber, welche im Bereich des Tatortes an der Äppelallee in Wiesbaden oder auch in Hochheim im Bereich des Abenteuerspielplatzes verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Diebe / Einbrecher überrascht? Wiesbaden-Biebrich, Am Kupferberg, 14.01.2020, 18:30 Uhr

(He)Gestern Abend überraschte die Reinigungskraft eines in Biebrich in der Straße "Am Kupferberg" gelegenen Kindergartens zwei ihr unbekannte Männer. Nach einer Ansprache ihrerseits wurde der Frau ein Schlag versetzt und die Täter flüchteten aus dem Gebäude in Richtung Theodor-Heus-Ring. Die 47-Jährige hielt sich gegen 18:30 Uhr in den betroffenen Gebäude auf, als sie auf einen Unbekannten traf. Kaum hatte sie diesen angesprochen, verspürte sie einen Schlag auf dem Kopf, welcher ein zweiter Täter, der sich mutmaßlich von hinten genähert hatte, ausführte. Unmittelbar danach rannten die Männer davon. Täter 1: circa 1,90 Meter, schlanke Figur, dunkle Jacke mit Fellkragen, Pulli oder Maske im Gesicht. Täter 2: circa 1,80 Meter, schlank, schwarze Kleidung. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

6. 31-Jährige leistet Widerstand, Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, 15.01.2020, 03:35 Uhr

(He)In der vergangenen Nacht leistete eine 31-jährige Wiesbadenerin während eines Polizeieinsatzes Widerstand und trat nach den eingesetzten Beamten. Verletzt wurden die Einsatzkräfte jedoch nicht. Die Polizei wurde um 03:30 Uhr in ein Hotel im Kaiser-Friedrich-Ring gerufen, da die Dame dort randalieren würde. Die Beamten sprachen zunächst einen Platzverweis aus und forderten die Wiesbadenerin auf, die Örtlichkeit zu verlassen. Als sie diesem nicht nachkam, wurde die Frau in Gewahrsam genommen. Während der Festnahme und des Transportes auf die Dienststelle kam es dann, nach Angaben der eingesetzten Kräfte, zu den Tritten. Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt.

7. PKW beschädigt und weitergefahren, Wiesbaden, Freudenbergstraße, 14.01.2020, 18:00 Uhr

(He)Gestern Abend kam es in der Freudenbergstraße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Sachschaden von circa 1.500 Euro entstand. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, ohne dass sich die Fahrerin oder der Fahrer um den Schaden kümmerte. Ein Kleinwagen befuhr gegen 18:00 Uhr die Freudenbergstraße, aus Richtung Ludwig-Erhardt-Straße in Richtung Veilchenweg. In gleicher Richtung stand rechtsseitig geparkt ein schwarzer Hyundai, welcher von dem vorbeifahrenden Fahrzeug seitlich berührt und dabei beschädigt wurde. Der Kleinwagen war silber, mutmaßlich ein Toyota Yaris und hatte ein Kennzeichen mit der Ortskennung "WI". Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

8. #KarriereAMA zum Polizeiberuf auf Instagram

(fm)Das neuartige Recruitingformat des Polizeipräsidiums Westhessen wird am 17.01.2020 ab 15:00 Uhr auf dem Instagramkanal (@polizeiwesthessen) fortgesetzt. AMA ist die Abkürzung für "ask me anything" . Live auf Instagram stehen aus dem Team der Einstellungsberatung Polizeioberkommissarin Janine Prag und Polizeioberkommissar Peter Schulz vor der Kamera. Unterstützung erhalten sie durch das Social-Media-Team des Präsidiums, Kriminaloberkommissar Daniel Scherf und Polizeihauptkommissar Florian Meerheim. Das Ziel ist es, abwechslungsreich, innovativ und zeitgemäß über den Polizeiberuf zu informieren. Interessierte können in Echtzeit Fragen in die Live-Kommentare schreiben. Das Team beantwortet die aufkommenden Fragen und wird zur Verdeutlichung auch eine mediale Erklärfläche nutzen. Bei dem #KarriereAMA gibt es keine Vorgaben: Es können auch Fragen zu den Nachteilen des Berufes gestellt oder auch persönliche Dinge gefragt werden, beispielsweise wie man als Polizeibeamter mit belastenden Einsätzen umgeht oder was die jeweiligen Partner von der Berufswahl halten.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Weiterhin Anrufe von falschen Polizeibeamten, Eltville, 14.01.2020,

(pl)Die Anrufe von falschen Polizeibeamten ebben auch im neuen Jahr nicht ab. Die Betrüger versuchen immer wieder ihre potentiellen Opfer hinters Licht zu führen, um Beute zu machen. Erst gestern wurde in Eltville eine Seniorin von einem angeblichen Polizeioberkommissar Müller angerufen. Der Ablauf der Telefonate ist dann meist derselbe: Es wird die abenteuerliche Geschichte von festgenommenen Einbrechern erzählt, bei welchen man eine Liste mit weiteren, ausgesuchten Einbruchsobjekten gefunden habe. Da hier auch die Adresse der oder des Angerufenen dabei gewesen sei, würde ein Einbruch kurz bevorstehen und schnell müsse man seine Wertsachen in Sicherheit bringen. Hierbei sei die "Polizei" natürlich gerne behilflich. Die Eltvillerin ließ sich von den Betrügern glücklicherweise nicht aufs Glatteis führen, legte direkt auf und informierte die echte Polizei. Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Beenden Sie solche Gespräche immer sofort und wählen Sie den Notruf 110.

2. Geparktes Auto im Vorbeifahren gestreift - Unfallflucht! Walluf, Niederwalluf, Steinritzweg, 14.01.2020, 10.40 Uhr,

(pl)Am Dienstagvormittag wurde im Steinritzweg in Niederwalluf der Außenspiegel eines geparkten Opel Meriva bei einer Unfallflucht beschädigt. Der braune Opel parkte am Fahrbahnrand, als gegen 10.40 Uhr ein silbernes Fahrzeug im Vorbeifahren den Außenspiegel streifte und hierdurch einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursachte. Mögliche Zeugen des Unfalls oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

