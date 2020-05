Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit einer Verletzten

Lennestadt (ots)

Am Freitag um 17:05 Uh befuhr eine 20-jährige Pkw-Fahrerin die B 55 aus Rtg. Schwartmecke in Rtg. Oedingen. Etwa in Höhe des Parkplatzes "Madonna der Straße" fuhr sie über einen großen, auf der Fahrbahn liegenden Stein. Dadurch schlug ihr Fahrzeug hoch und die Airbags lösten aus. In der Folge kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Holzwegweiser. Aufgrund erlittener Verletzungen wurde sie dem Krankenhaus zugeführt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.800 Euro.

