Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Gelegenheit macht Diebe + Betrunkener Brummifahrer + Einbruch in Firma + LKW nicht mehr fahrbereit

Friedberg (ots)

>Nidda: Gelegenheit macht Diebe

Lediglich für wenige Minuten hatte sie ihre offenstehende Garage verlassen. Dies genügte Langfingern am Mittwochabend (06. Mai) offenbar. Kurz vor 21 Uhr ließen sie Am Höhenblick in Stornfels zwei Fahrräder der Kinder im Wert von mehreren Tausend Euro mitgehen. Bei den beiden Mountainbikes handelt es sich um ein rot-schwarz-weißes "Wicked Pro" von WYT Industries und ein "Movement 1" von des Herstellers NS Bikes.

Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der Drahtesel bitte an die Polizei in Büdingen, Tel: 06042/96480.

+++

>Bad Vilbel: Betrunkener Brummifahrer beschädigt - ...am Donnerstag einen Daimler in Dortelweil.

Gegen 18.30 Uhr verständigte der Besitzer einer weißen G-Klasse die Polizei. Ein LKW war ihm am Brunnencenter kurz zuvor gegen das Fahrzeug gefahren. Beim Ausparkvorgang war so ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden. Die hinzugerufenen Vilbeler Ordnungshüter nahmen den Verkehrsunfall auf. Dabei stellten sie jedoch eine deutliche Alkoholfahne beim Fahrer des weißen VW Crafter fest, den sie schwankend am Unfallort antrafen. Der aus dem Kreis Bautzen stammende 54-Jährige pustete dann fast 2 Promille. Er musste die Streife mit zur Dienststelle begleiten. Eine Ärztin entnahm mehrere Blutproben, um auszuschließen, dass der Bautzener erst nach dem Zusammenstoß Alkohol konsumiert hatte. Es folgte die Sicherstellung des Führerscheins: Um die Weiterfahrt zu verhindern, stellten die Polizisten auch den Fahrzeugschlüssel sicher.

+++

>Büdingen: Einbruch in Firma

Zwischen Mittwoch, 19 Uhr und Donnerstag, 08.30 Uhr stahlen Einbrecher mehrere Hundert Euro Bargeld aus einem Firmengebäude in der Vogelsbergstraße. Diese waren zuvor in die gewerblichen Räume eingedrungen, mehrere Schränke durchsucht und dann einen Schreibtisch aufgebrochen.

Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Kripo in Friedberg, Tel: 06031/6010.

+++

>Rosbach: LKW nicht mehr fahrbereit

Auf einen geparkten LKW hatten es Unbekannte am frühen Donnerstag abgesehen. Unweit der Tierpension in der Siemenststraße in Ober-Rosbach war das Fahrzeug zwischen 2 Uhr und 9 Uhr abgestellt. Straftäter durchtrennten in diesem Zeitraum mehrere Kabel und beschädigten die Reifenventile.

Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen hat machen können, wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Friedberg (06031/6010) in Verbindung zu setzen.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

