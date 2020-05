Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Nachdem ein zuvor Unbekannter am Dienstagabend (05. Mai) in Klein-Karben einen Kleinwagen gestohlen hatte, nahmen münchener Polizisten noch in der Nacht einen Tatverdächtigen fest.

Zwischen 17 Uhr und 18 Uhr am Dienstag muss es gewesen sein. In diesem Zeitraum hatte ein 33-jähriger Vilbeler seinen schwarzen Seat im Selzerbachweg abgestellt und Zweitschlüssel sowie Fahrzeugpapiere offenbar im Auto liegen lassen. Wie sich wenige Zeit später herausstellen sollte, keine gute Idee!

Als der Eigentümer mit seinen Kindern vom nahegelegen Spielplatz zurückkehrte, fehlte vom Fahrzeug jede Spur; lediglich ein herrenloses Fahrrad lag auf der Straße.

Zunächst ging er von einem schlechten Scherz seiner in unmittelbarer Nähe wohnenden Verwandten aus. Doch wenig später dann die ernüchternde Erkenntnis: Offenbar war das Auto tatsächlich gestohlen worden. Die Familie verständigte die Polizei und erstattete Anzeige.

Dank der zeitnah eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen entdeckten Polizisten in München den Kleinwagen noch in der Nacht. So nahmen sie nach kurzem Fluchtversuch, in dessen Rahmen der PKW verunfallte, einen derzeit wohnsitzlosen, 24-jährigen Rumänen fest.

- - - In diesem Zusammenhang wird auf die entsprechende Pressemitteilung des Polizeipräsidiums München verwiesen - - -

"661. Pkw stößt mit entgegenkommenden Pkw zusammen; zwei Personen verletzt - Mittersendling

Am Mittwoch, 06.05.2020, gegen 00:45 Uhr, stellte eine Streife der Polizeiinspektion 15 (Sendling) einen Seat Pkw fest, der an der Kreuzung Thalkirchner Straße/Brudermühlstraße das Rotlicht der dortigen Ampel missachtete.

Als der Pkw einer Kontrolle unterzogen werden sollte, entzog sich der Fahrer des Seat dieser, indem er zwischenzeitlich mit bis zu 100 km/h die Brudermühlstraße und die Heckenstallerstraße in westlicher Fahrtrichtung befuhr.

Am Luise-Kiesselbach-Platz verlor der Fahrer aus bislang nicht bekannten Gründen die Kontrolle über seinen Seat Pkw und kollidierte mit einem auf der Gegenfahrbahn fahrenden Toyota Pkw einer 23-jährigen Münchnerin.

Diese wurde durch den Zusammenstoß verletzt und kam mit dem Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Der Fahrer des Seat, ein 24-jähriger Rumäne wurde leicht verletzt und kam ebenfalls mit dem Rettungsdienst zu einer ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro.

Erste vor Ort durchgeführte Ermittlungen ergaben, dass der Seat möglicherweise am 05.05.2020 in Hessen gestohlen wurde. Weitere Ermittlungen diesbezüglich wird das Kommissariat 54 übernehmen.

Zudem konnte vor Ort festgestellt werden, dass der 24-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Da er ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, wurde er nach der ambulanten Behandlung festgenommen und wird im Verlauf des heutigen Tages einem Haftrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt.

Er wurde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme am Luise-Kiesselbach-Platz kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen."

(Quelle: Pressebericht des Polizeipräsidiums München von Mittwoch, 06.05.2020, Meldung Nr. 661. Zu finden unter: https://www.polizei.bayern.de/muenchen/news/presse/aktuell/index.html/313275 )

