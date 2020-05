Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Einbrecher zugange + Wer schlug die Autoscheibe ein? +

Friedberg (ots)

Einbrecher zugange

Einbrecher waren am frühen Donnerstagmorgen unter anderem in Dortelweil aktiv. Irgendwann zwischen Mitternacht und 7 Uhr hebelten sie eine Terrassentür des in der Anton-Bruckner-Straße gelegenen Einfamilienhauses auf. So gelangten sie in die Wohnräume. Die Diebe entwendeten unter anderem Schmuck und flüchteten dann offenbar unerkannt.

In derselben Straße vergriffen sie sich ebenso an der Terrassentür eines weiteren Einfamilienhauses. Auch dort durchsuchten sie die Räume. Was sie aus diesen letztlich mitgehen ließen, steht noch nicht fest.

Beim Versuch blieb es dagegen in Bad Nauheim. Im Keltenweg machten sich die Langfinger zwischen 17.30 Uhr am Mittwoch und 0.30 Uhr am Donnerstag an der Haustür eines Einfamilienhauses zu schaffen. Da dies offenbar nicht von Erfolg gekrönt war, suchten sie das Weite. Dabei hinterließen sie Schäden von rund 1.000 Euro.

Hinweise möglicher Zeugen zu den genannten Fällen bitte an die Kripo Friedberg, Tel: 06031/6010.

+++

>Friedberg: Wer schlug die Autoscheibe ein?

Die Frontscheibe eines weißen BMW der X-Reihe beschädigten Unbekannte irgendwann am Mittwoch zwischen 8 Uhr und 15.45 Uhr in Bauernheim. Offenbar hatte jemand in Abwesenheit der Besitzerin das Glas eingeschlagen. Der Geländewagen stand in der Beienheimer Straße.

Hinweise auf den Täter bitte an die Polizei Friedberg, Tel: 06031/6010.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell