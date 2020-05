Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Streit wegen Schutzmasken eskaliert in Bad Vilbel

Friedberg (ots)

>Bad Vilbel: Streit wegen Schutzmasken eskaliert

Nachdem ein 58-jähriger Vilbeler am Dienstagabend aufgrund der momentanen Maskenpflicht in einem Linienbus mit einem anderen Fahrgast in Streit geraten war, der offenbar keine Maske trug, schlug ihm der angesprochene schließlich mehrmals ins Gesicht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand waren die beiden Männer gegen 19.20 Uhr an der Haltestelle "Niddaplatz" ausgestiegen. Der andere hatte den 58-Jährigen dann zu Boden gerissen und ihm mehrere Faustschläge versetzt. Dann sei der Unbekannte zu Fuß entlang der Frankfurter Straße weitergegangen. Die Polizei wurde hinzugerufen; der Verletzte schließlich im Krankenhaus behandelt.

Die Bad Vilbeler Ordnungshüter bitten nun um Hinweise zur Identität des Schlägers, Tel: 06101/5460-0. Bei diesem soll es sich um einen ungefähr 28 Jahre alten und etwa 175 cm großen Mann dunkleren Hauttyps handeln. Bekleidet war er mit einem grauen Kapuzenpullover, dunkler Hose und weißen Schuhen.

