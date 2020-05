POL-WE: Verursacher flüchtet + Parkrempler auf Baumarktparkplatz + Kradfahrer stürzt während Überholvorgang

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

>Glauburg: Verursacher flüchtet

Einen Schaden von rund mehreren Tausend Euro verursachte offenbar in der Nacht von Montag auf Dienstag in Stockheim. Zwischen Montag, 20.30 Uhr und Dienstag, 03.15 Uhr war ein anderes Auto wohl im Vorbeifahren gegen den in der Herrnstraße stehenden roten Peugeot gestoßen und hatte die linke Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallfahrer machte sich aus dem Staub.

Hinweise erbittet die Büdinger Polizei, Tel: 06042/96480.

>Friedberg: Parkrempler auf Baumarktparkplatz

Nachdem ein Unbekannter auf dem Kundenparkplatz des Globus-Marktes in der Straßheimer Straße am Dienstagmorgen zwischen 8.20 Uhr und 9 Uhr einen grauen Skoda beschädigt hatte und davongefahren war, ohne sich um die Schadenregulierung zu bemühen, bittet die Polizei in Friedberg nun um Hinweise möglicher Zeugen, Tel. 06031/6010.

>Niddatal: Kradfahrer stürzt während Überholvorgang

Am Dienstagnachmittag fuhr ein 23-jährige Fahrer einer roten Honda über die L3188 von Ilbenstadt in Richtung Altenstadt. Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen stürzte der aus dem Wetteraukreis stammende Biker gegen 15.35 Uhr während eines missglückten Überholmanövers, bei welchem es offenbar zur Berührung mit einem vorausfahrenden Mercedes Sprinter eines 21-jährigen Wetterauers kam. Krad und Fahrer rutschten in den Straßengraben. Der 23-Jährige wurde durch einen Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Er wurde schwer, derzeitigem Kenntnisstand nach jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen; das verunfallte Motorrad sichergestellt. Laut Zeugen war der Kradfahrer zuvor mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, bedarf der weiteren Ermittlungen.

