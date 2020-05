Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Kennzeichenschilder gestohlen + Diebe auf Baustelle unterwegs + Garage aufgebrochen, Reifensatz geklaut

Friedberg (ots)

>Bad Nauheim: Kennzeichenschilder gestohlen

Beide Kennzeichen (FB-J 1314) eines roten VW entwendeten Diebe zwischen Dienstag, 18 Uhr und Mittwoch, 13 Uhr. Der Kleinwagen stand im Tatzeitraum Am Deutergraben in Bad Nauheim.

Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg, Tel: 06031/6010.

+++

>Wöllstadt: Diebe auf Baustelle unterwegs

Nichts Gutes im Schilde führten Straftäter zwischen Dienstag, 17.30 Uhr und Mittwoch, 6 Uhr auf dem Baustellengelände "Altes Zollhaus" in Nieder-Wöllstadt. So brachen sie einen Baustellencontainer auf stahlen daraus Werkzeuge. Auch durchtrennten sie zwei Starkstromkabel und nahmen diese mit. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe hatten beobachten können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Friedberg, Tel: 06031/6010 zu melden.

+++

>Rosbach: Garage aufgebrochen, Reifensatz geklaut

Irgendwann zwischen Mittwoch, 22. April und Samstag, 02. Mai muss es gewesen sein, dass Kriminelle in eine Garage in der Grabengasse in Rodheim einbrachen und aus dieser einen kompletten Satz Räder mitsamt passender Radschrauben mitgehen ließen. Der Wert des Reifensatzes beträgt über 1.000 Euro.

Um Hinweise bezüglich des oder der Täter bittet die Polizei Friedberg, Tel. 06031/6010.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell