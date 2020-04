Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm/Illerkirchberg - Feuer im Garten

Zwei Brände in der Nacht zum Sonntag meldet jetzt die Ulmer Polizei.

Ulm (ots)

Der erste Brand brach Samstagabend in Söflingen aus. Kurz nach 18 Uhr brannte eine Gartenhütte zwischen Ulm und Blaustein. Die Feuerwehr löschte die Flammen und verhindert, dass sie auf weitere Gärten übergriffen. Wie die Polizei ermittelte, hatte offenbar ein Karton Feuer gefangen. Den hatten die Inhaber des Gartens vermutlich zu nahe an einem Grill aufgestellt. Erst später machte sich die Hitze bemerkbar, so die Erkenntnisse der Polizei. Der Karton brannte, dann Unrat vor der Hütte, schließlich das Vordach. Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr beschränkte sich der Schaden auf diese Teile.

Kurz nach Mitternacht stand in Unterkirchberg eine andere Gartenhütte in Flammen. Nur wenige Minuten brauchte die Feuerwehr, um den Brand zu löschen. Die Hütte am Wiesengrund brannte ab, das benachbarte Haus litt ebenfalls Schaden an der Fassade. Auch an einer benachbarten Firma und einer Baustelle nebenan entstand weiterer Schaden. Wie hoch dieser Schaden insgesamt ist, steht bislang nicht fest. Auch die Ursache des Brandes ist bislang offen. Die Polizei (Tel. 0731/1880) ermittelt.

