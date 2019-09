Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Medieneinladung: Crash Kurs MV in Teterow

Teterow (ots)

Sehr geehrte Medienvertreterinnen und Medienvertreter, am kommenden Dienstag, 17. September 2019, findet um 13.00 Uhr im DRK Bildungszentrum Teterow der "Crash Kurs MV" statt. In enger Zusammenarbeit mit der Landesverkehrswacht führt die Landespolizei das Verkehrssicherheitsprojekt "Crash Kurs MV" durch. Es ist eines der herausragenden und emotionalsten Projekte der polizeilichen Verkehrsprävention. Rettungskräfte, Polizeibeamte und ein Angehöriger eines tödlich Verunglückten berichten von ihren Erlebnissen, um den rund 100 Berufsschüler und Berufsschülerinnen die Gefahren des Straßenverkehrs bewusst zu machen. Zusammen mit den ungeschönten Bildern sollen die persönlichen Erfahrungsberichte das Publikum zu einer angemessenen Fahrweise motivieren. Datum: 17.September 2019 Uhrzeit: 13:00 Uhr (spätester Einlass: 12:50 Uhr) Ort: DRK Bildungszentrum Teterow GgmbH Am Bergring 1 17166 Teterow Medienvertreter sind herzlich zu der Veranstaltung eingeladen. Die Anmeldung erfolgt über die Pressestelle des Polizeipräsidiums Rostock. Es wird zudem darum gebeten, keine Bilder vom Publikum zu machen (keine öffentliche Veranstaltung).

