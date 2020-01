Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Ein Schwerverletzter und hoher Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Am Morgen, gegen 07:00 Uhr, fuhr ein 25-jähriger Busfahrer aus Wuppertal auf der L608 in Richtung Süden. An der Rekener Straße bog er nach links ab. Auf der L608 kam ihm ein 33-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen entgegen. Es kam zum Unfall. Dabei wurde das Auto nach rechts auf eine Verkehrsinsel geschoben, dabei stieß es gegen drei wartende Autos. Der 33-Jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Die Unfallstelle musste zeitweise gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf 120.000 Euro geschätzt.

