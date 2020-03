Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Schildesche - Zwischen Donnerstagnachmittag, 12.03.2020, und Freitagmorgen, 13.03.2020, beschädigte ein Fahrzeugführer an der Schillerstraße einen geparkten Audi und flüchtete.

Ein Bielefelder parkte seinen Audi A 3 gegen 15:20 Uhr auf dem Parkstreifen der Schillerstraße in Höhe Hausnummer 66. Freitagmorgen gegen 05:30 Uhr entdeckte er die beschädigte Fahrerseite seines Wagens. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte den Audi, so dass die linke Fahrzeugseite eingedrückt und beschädigt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

An dem Audi sicherten Polizisten dunkelblauen Metallic-Lack des Unfallverursachers.

Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

