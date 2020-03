Polizei Bielefeld

POL-BI: Radfahrer stürzt bei Unfall - PKW-Fahrer fährt weiter

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Schildesche-

Ein Fahrradfahrer stürzte bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 13.03.2020, an der Apfelstraße/ Sudbrackstraße. Der beteiligte PKW-Fahrer flüchtete während der Leichtverletzte am Boden lag.

Ein 53-jähriger Bielefelder befuhr mit seinem E-Bike gegen 18:55 Uhr den Radweg der Sudbrackstraße in Richtung stadtauswärts und beabsichtigte die Kreuzung Sudbrackstraße/ Apfelstraße zu überqueren. Als er sich bei Grün auf dem Radweg befand, bog ein entgegenkommender PKW-Fahrer an der Kreuzung nach links in die Apfelstraße in Richtung stadtauswärts ab. Der 53-Jährige leitete eine Vollbremsung ein, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Er touchierte trotz der Bremsung das Heck des Wagens, stürzte und verletzte sich dabei. Der PKW-Fahrer setzte die Fahrt fort, ohne sich um den Gestützten zu kümmern.

Aufmerksame Zeugen teilten den Polizisten am Unfallort mit, einen dunklen Mercedes mit Herforder Kennzeichen erkannt zu haben.

Weitere Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

