POL-ST: Altenberge, Feuer gemeldet

Am späten Dienstagabend (07.01.2020), gegen 23.00 Uhr, ist den Einsatzkräften ein Brand am Gooiker Platz gemeldet worden. Ein Zeuge hatte in der Nähe der Sporthalle eine brennende Mülltonne bemerkt. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Schaden an der großen gelben Tonne liegt im dreistelligen Eurobereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit sind noch keine Angaben zur Brandursache möglich. Die Beamten bitten um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

