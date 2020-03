Polizei Bielefeld

POL-BI: Aufmerksame Zeugin verhindert Einbruch

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Sonntag, den 15.03.2020, beobachtete eine Anwohnerin einen jungen Mann, der sich an einem Juwelier an der Bahnhofstraße zu schaffen machte und verständigte die Polizei. Die Beamten nahmen den 18-Jährigen fest.

Gegen 04:30 Uhr hörte die Bielefelderin einen lauten Knall. Da es in letzter Zeit häufiger zu Sachbeschädigungen und Graffitischmierereien gekommen war, schaute sie aus dem Fenster. Eine Person hielt sich an dem beschädigten Schaufenster eines Juweliergeschäftes auf. Scheinbar hatte er dort keinen Erfolg und ging kurze Zeit später zu einem Fenster eines Bekleidungsgeschäfts und kniete sich nieder.

Als ein Streifenwagen eintraf, hatte sich der Täter bereits von den Geschäften entfernt. Dank der detaillierten Personenbeschreibung der Zeugin, konnten die Beamten den Bielefelder an der Zimmerstraße festnehmen. Der 18-Jährige war den Polizisten wohl bekannt.

Erst am Vortag war der Bielefelder gegen 14:45 Uhr bei einem Ladendiebstahl an der Artur-Ladebeck-Straße erwischt worden. Zusammen mit Komplizen hatte er sich in einem Supermarkt ein Paar Turnschuhe und ein Glätteisen in den Rucksack gesteckt und wurde dabei von einem Ladendetektiv beobachtet. Daraufhin wurde gegen ihn Anzeige wegen Ladendiebstahls erstattet.

Am Abend des 14.03.2020 geriet der Bielefelder dann in eine Schlägerei in einem Mehrfamilienhaus an der Gütersloher Straße. Dort war er mit einem 19-jährigen Bielefelder aneinander geraten. Er verhielt sich den Polizeibeamten gegenüber sehr aggressiv und uneinsichtig. Um ihn von weiteren Taten abzuhalten, nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam. Nachdem er sich beruhigt hatte, entließen die Beamten den Bielefelder.

Nach dem versuchten Einbruch an der Bahnhofstraße nahmen ihn die eingesetzten Polizisten erneut in Gewahrsam und erstatten Anzeige gegen den 18-Jährigen.

