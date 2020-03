Polizei Bielefeld

POL-BI: Randalierer beschädigen zwölf Fahrzeuge

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Gellershagen-

Ein oder mehrere Unbekannte beschädigten in der Nacht von Freitag, 13.03.3030, auf Samstag, 14.03.2020, an der Gustav-Freytag-Straße zwölf geparkte Fahrzeuge.

Samstagmorgen, 06:20 Uhr, stellte ein 44-jähriger Bielefelder an seinem an der Gustav-Freytag-Straße geparkten PKW eine Sachbeschädigung fest. Der oder die Täter hatten an dem Ford Transit, den der Bielefelder Freitagabend gegen 23:00 Uhr am Straßenrand geparkt hatte, beide Außenspiegel abgetreten.

Die Polizeibeamten bemerkten an einem Renault Clio sowie an zwei 3er BMW ebenfalls jeweils beide fehlende Außenspiegel. An acht weiteren Fahrzeugen, davon vier der Marke Ford, traten die Täter jeweils den linken Außenspiegel ab.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell