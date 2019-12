Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte klauen Werkzeuge im Wert von rund 4.300 Euro

Hagen (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 14. Dezember gegen 13:30 Uhr, und Montag, 16. Dezember gegen 17:30 Uhr, ereignete sich in der Detmolder Straße in Haspe ein Einbruch in Lagerräume. Ein 60-Jähriger hatte am Montag bemerkt, dass der Knauf seines Garagentores beschädigt war. Im weiteren Verlauf stellte er fest, dass Unbekannte diverse Werkzeuge im Wert von insgesamt rund 4.300 Euro aus dem mit der Garage verbundenen Lagerraum gestohlen hatten. Er verständigte die Polizei. Diese sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Einbruch geben können. Hinweise werden unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegengenommen.

