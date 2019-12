Polizei Hagen

POL-HA: Betrunkener sorgt für Unfall mit sechs beschädigten Fahrzeugen

Hagen (ots)

Am Samstag, 14.12.2019, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Buscheystraße. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr dort gegen 22:45 Uhr ein 60-Jähriger in Richtung Innenstadt. Er geriet mit seinem Renault auf die Gegenfahrbahn. Dort konnte ihm ein 40-jähriger Audifahrer noch knapp ausweichen und einen Frontalunfall verhindern. Beide Autos touchierten einander. Anschließend fuhr der Renault in vier geparkte Fahrzeuge (BMW, Mazda, Nissan, Peugeot), bevor er zum Stillstand kam. Der 60-Jährige versuchte, den Motor erneut zu starten. Eine Zeugin beobachtete dies und nahm ihm den Schlüssel ab. Schnell stand fest, dass der Mann betrunken war. Ein Test ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Der Gesamtschaden an allen Autos wird auf fast 30.000 Euro geschätzt. Der Betrunkene wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Ob er einen Führerschein besaß, klärt jetzt das das Verkehrskommissariat im Verlauf der folgenden Ermittlungen.

