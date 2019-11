Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Alarmanlage schreckte Eindringling ab

53919 Weilerswist-Lommersum (ots)

Ein Unbekannter versuchte am Donnerstagvormittag (10.30 bis 12.30 Uhr) mit einer Leiter aus dem Garten eines Hauses in der Genter Straße in das Gebäude zu kommen. Dazu kletterte er mit der Leiter an ein gekipptes Fenster im ersten Obergeschoss und drückte dieses ein. Durch die Alarmanlage wurde der Täter vermutlich abgeschreckt und entfernte sich ohne in das Haus zu gelangen.

