Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Hagen (ots)

Am Samstag, den 14.12.2019, ereignete sich um 13.40 Uhr ein Unfall auf der Becheltestraße. Ein 52-Jähriger fuhr mit seinem Fiat vom Parkplatz eines Schnellrestaurants nach links in Richtung Herdecke. Nach ersten Erkenntnissen zeigte seine Ampel grünes Licht. Ein 28-jähriger Fahrer eines Skoda Octavia befuhr die Herdecker Straße aus Richtung Herdecke und kollidierte mit dem abbiegenden Wagen. Dabei verletzte sich der 52-Jährige leicht, den ein Rettungswagen ein Krankenhaus brachte. An beiden Autos entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 6.000 Euro. Die Polizeibeamten, die zur Unfallaufnahme erschienen, stellten bei dem Skoda-Fahrer drogentypische Auffälligkeiten ein, die sich durch einen Drogentest bestätigten. Ein Arzt entnahm dem Fahrer eine Blutprobe. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

