Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Einbruch gesucht

Hagen (ots)

Am Sonntag, 15. Dezember, kam es in der Zeit zwischen 0:30 Uhr und 7:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Hüttenplatz. Unbekannte stiegen über eine Leiter in die Wohnung einer 81-Jährigen ein. Sie entwendeten unter anderem amtliche Dokumente und Bargeld in Höhe von rund 200 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Anrufe werden unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegengenommen.

