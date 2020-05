Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße bei Messungen

Olpe (ots)

Am Sonntag (10. Mai) haben Mitarbeiter der Direktion Verkehr der Kreispolizeibehörde in Olpe bei Geschwindigkeitskontrollen in der Zeit von 10 bis 18 Uhr an der B 55 in Oberveischede zahlreiche Verstöße festgestellt. Bei circa 1000 Fahrzeugen wurde die Geschwindigkeit gemessen. Im Ergebnis wurden 160 Verwarnungsgelder ausgesprochen. Die Beamten fertigten insgesamt 15 Anzeigen, die zu entsprechenden Fahrverboten führen.

