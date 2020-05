Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Bild-Infos

Download

Wenden (ots)

Am Samstagnachmittag (9. Mai) gegen 16.15 Uhr hat sich auf der Hauptstraße in Wenden ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 19-Jähriger und ein 36-Jähriger leicht verletzt wurden. Zunächst befuhr dieser mit seinem Pkw die Straße in Fahrtrichtung Wenden. Ihm folgte ein 19-jähriger Fahrzeugführer. Vor beiden Fahrzeugen beabsichtigte in Höhe eines Geldinstituts ein weiterer Pkw-Fahrer nach rechts, auf einen Parkplatz abzubiegen. Dafür setzte er den Blinker und verringerte seine Geschwindigkeit. Der direkt hinter ihm fahrende 36-Jährige bemerkte dies und konnte noch rechtzeitig bremsen. Der 19-Jährige allerdings reagierte zu spät und fuhr auf das Fahrzeug des 36-Jährigen auf. Sowohl der Beifahrer des 19-Jährigen als auch der 36-Jährige verletzten sich leicht. Rettungswagen brachten sie in ein nahegelegenes Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell