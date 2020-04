Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Technischer Defekt an Kaffeemaschine löst Brand bei Sanitär-Firma aus

Bild-Infos

Download

Minden (ots)

Ein technischer Defekt an einer Kaffeemaschine hat den Ermittlungen der Polizei zufolge den nächtlichen Brand in einer Sanitär-Firma an der Königstraße in Hahlen ausgelöst. Betroffen von dem Feuer in dem Gebäude war in erster Linie eine im ersten Obergeschoss gelegene Küche.

Allerdings griffen die Flammen auch auf die darüber liegende Dachkonstruktion über, die dadurch ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Zudem verursachte der sich in den Büros und der Bäderausstellung niedergeschlagene Ruß erhebliche Schäden. Die Feuerwehr konnte durch ihr Eingreifen aber noch weitaus Schlimmeres verhindern.

Die Polizei beziffert nach einer ersten Einschätzung den Schaden auf etwa 150.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Polizei war um kurz vor halb drei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 2. April, von der Feuerwehr über den Brand informiert worden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell