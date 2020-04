Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrecher im Dorfgemeinschaftshaus in Holsen

Hüllhorst (ots)

Unbekannte sind in das Dorfgemeinschaftshaus in Hüllhorst-Holsen eingedrungen. Betroffen von dem Einbruch waren auch die Räumlichkeiten des DRK.

Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge öffneten die Kriminellen gewaltsam ein Fenster und stiegen so in die Räumlichkeiten ein. Im Küchenbereich brachen sie eine Schublade auf. Zudem befanden sich an einer Verbindungstür Hebelspuren. Entwendet wurde offenbar nichts.

Weiterhin verschafften sich die Unbekannten über ein anderes Fenster Zugang zu den im Gebäudekomplex liegenden Räumlichkeiten des DRK. Zwei dort stehende Spendendosen nahmen die Einbrecher mit und brachen sie auf dem Außengelände auf. Hier wurden sie leer aufgefunden. Wann der Einbruch geschah, steht derzeit nicht genau fest. Als Tatzeitraum gilt Donnerstag, 26. März bis Mittwochmorgen, 1. April. Die Ermittler bitten um Hinweise unter Telefon (0571) 88660.

