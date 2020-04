Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: 24-Jähriger versucht Spirituosen zu stehlen

Minden (ots)

Insgesamt 16 Flaschen mit Spirituosen versuchte ein 24 Jahre alter Bückeburger in einem Supermarkt an der "Grille" am Mittwoch zu stehlen.

Dazu verstaute er die Flaschen um kurz nach 15 Uhr in einem mitgeführten Rucksack und versuchte anschließend mit dem Diebesgut den Kassenbereich ohne Bezahlung zu durchschreiten. Dies bemerkte ein Angestellter und hinderte den Mann am Verlassen des Marktes bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich verständigten Polizeibeamten. Nach Feststellung seiner Personalien wurde der Bückeburger vor Ort entlassen. Nun erwartet ihn eine Strafanzeige.

