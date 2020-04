Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nächtliche Brandserie: Sechs Feuer halten Einsatzkräfte in Atem

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Minden (ots)

Eine Serie von Bränden hat Feuerwehr und Polizei in der Nacht zu Mittwoch in Atem gehalten. Innerhalb von knapp vier Stunden wurden den Einsatzkräften sechs Brände gemeldet. Mehrere Mülltonnen, ein Altkleidercontainer, Gartenmöbel sowie die Plane eines Pkw-Anhängers wurden von Unbekannten angezündet. In einigen Fällen konnte die Feuerwehr Schlimmeres verhindern.

Die erste Meldung erreichte die Kräfte um kurz nach 23 Uhr von der Brauereistraße. Hier stand am Albert-Schweizer-Gemeindehaus ein Altkleidercontainer in Flammen. Durch die Hitze wurde zudem eine Altpapiertonne in Mitleidenschaft gezogen. Hier verhinderten die Brandbekämpfer ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude. Nur wenige Minuten später ging eine Meldung vom Feldschlößchenweg ein. Hier brannten Gartenmöbel unter einem hölzernen Unterstand. In der Culemannstraße stand gegen 23.30 Uhr in einem Hinterhof eine Mülltonne in Flammen. Nahezu gleichzeitig wurde eine weitere Abfalltonne an der Bertramstraße ein Raub der Flammen.

Ebenfalls in der Culemannstraße musste die Feuerwehr die brennende Plane eines auf einer Hofeinfahrt abgestellten Autoanhängers löschen. Ein Übergreifen des Feuers auf den eigentlichen Anhänger sowie auf in der Nähe gelagertes Brennholz konnte verhindert werden. Letztlich bestand sogar die Gefahr, dass auch das Wohnhaus hätte in Brand geraten können.

Um kurz vor 3 Uhr kam schließlich es an der Ecke In den Bärenkämpen/Bunsenstraße zum letzten Brandeinsatz. Auch hier war ein Müllcontainer betroffen. Verletzt wurde bei dieser Brandserie niemand.

Anwohner hatten die Polizei während der Einsätze auf eine Beobachtung hingewiesen. Demnach waren zwei etwa 20 bis 25 Jahre alte sowie circa 1,75 bis 1,80 Meter große und schlanke Männer in der Nacht aufgefallen. Das Duo war dunkel bekleidet und einer der Männer schob ein Fahrrad. Die Ermittler bitten um weitere Hinweise zu diesen oder anderen verdächtig wirkenden Personen unter Telefon (0571) 88660.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell