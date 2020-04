Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Radfahrerin von Auto erfasst: Postbotin leicht verletzt

Bad Oeynhausen (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 50-jährige Postzustellerin, als sie am Dienstagmorgen an der Ecke Eidinghausener Straße/Am Muldedamm mit ihrem Fahrrad von einem Auto erfasst wurde.

Die Pkw-Fahrerin, eine 67-jährige Frau aus Bad Oeynhausen, war um 8.50 Uhr mit ihrem VW auf der Straße "Am Muldedamm" unterwegs und beabsichtigte nach rechts auf die Eidighausener Straße abzubiegen. Nachdem sie zunächst an der Einmündung gestoppt hatte, kam es beim Anfahren zur Kollision mit der Radfahrerin. Die fuhr zu diesem Zeitpunkt auf dem westlichen Radweg der Eidinghausener Straße in nördliche Richtung.

Durch den Zusammenprall stürzte die Postzustellerin zu Boden und klagte danach über Schmerzen. Eine vorsorgliche verständigte Rettungswagenbesatzung musste aber nicht tätig werden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell